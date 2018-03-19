Новости версия для печати Общественная палата Орловской области: нарушений в ходе голосования не было Под эгидой Общественной палаты был создан Ситуационный центр по контролю за выборами – своего рода корпус общественных наблюдателей.



В Ситуационный центр по контролю за выборами стекалась вся оперативная и текущая информация, здесь регулировали и вопросы из районов области. Здесь работала группа волонтеров. Они мониторили социальные сети, что так же в режиме он-лайн позволило узнавать о замечаниях первыми. Звонки от горожан принимали и по «Горячей линии». При нестандартных ситуациях мобильная группа сразу выезжала на участок, откуда поступило сообщение.

Марина Горяйнова, член Общественной палаты: «По всем инцидентам возникающим была дана правовая оценка, что нарушений не было. Были нарушения незначительные, которые позволили сформировать опыт». За голосованием в Орловской области следили три международных наблюдателя. Кстати, на этих президентских выборах впервые все стационарные избирательные участки были оснащены видеонаблюдением.





Анна Вайсергисер

19 марта 2018 года







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