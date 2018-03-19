В Орле состоялся фестиваль, организованный профсоюзом работников образования

|
|
В Орле состоялся фестиваль, организованный профсоюзом работников образованияБолее 400 педагогов со всего региона собрались на областной конкурс, чтобы продемонстрировать не только свои профессиональные качества, но и творческие способности в общественной работе. Жюри определили победителей во всех номинациях. Смелые идеи, оригинальность и яркие выступления, продемонстрировали нам те, кто действительно каждый день сердце отдает детям.
За последние шесть лет комитет профсоюза организовал и провел 16 областных конкурсов по различным направлениям своей деятельности. В заочном этапе конкурса этого года приняли участия 11 организаций. Сильнейшие из них, по решению жюри, участвовали в фестивале «Ступени роста». Большой концерт стал ярким подведением итогов образовательной работы профсоюзного движения региона, чествовали победителей всех 10 номинаций.
В числе победителей - те, кто оставил яркий след в истории областной организации Профсоюза. Молодые воспитатели уже давно доказали свою профессиональность всей стране. В прошлом году сотрудница детского садика № 48 города Орла выиграла в самом престижном конкурсе «Воспитатель года России», впервые за всю его историю. Теперь по традиции, финал следующего конкурса пройдет на родине победителя.
Николай Меркулов, председатель федерации профсоюзов Орловской области: «Большой конкурс был посвящен средствам массовой информации, газетам - они у нас есть как в студенческих организациях, так и в профсоюзных. И здесь есть победители. Кроме конкурсов регионального масштаба, будут подводить итоги конкурсов центрального комитета профсоюзов».
Строить будущее и жить в будущем - прежде всего, тем, кто сейчас молод. В состав Молодежного совета Профсоюза входят 40 специалистов, работающих в детских садах региона.
Дарья Курасова, победитель конкурса «Воспитатель года России»: «В 2017 году мне выпала честь представлять Орловскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года», и благодаря совместной работе нашего сада и очень многих организаций города, в том числе и профсоюзной, нашему городу досталась победа».
Девиз «Ступени роста» подчеркивает, насколько с каждым годом конкурсы становятся сложней. Совершенствуя сценическое мастерство, педагоги переносят его на основную работу, что позволяет им подниматься на новую ступень профессиональной деятельности.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Всех учителей Орловской области я поздравляю с этим удивительным областным конкурсом. Выражаю надежду, что обязательно он будет продолжаться, и все больше участников будут принимать участие в этом удивительном мероприятии».