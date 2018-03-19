Видео версия для печати В Мценске прошли выборы за концепцию развития города Какими должны быть городские территории, чтобы стать комфортными для жизни? Во всех муниципальных образованиях региона были разработаны свои концепции развития. В день выборов президента страны, людям предлагалось проголосовать еще и за будущее своей малой родины.



Дворец культуры города Мценска традиционно один из центральных избирательных участков. Всем, кто пришел отдать голос за кандидата в президенты страны, предлагалось сделать выбор и по концепции развития города Мценска на 2018 год.

Галина Ильясова, член организационного совета: «Город должен развиваться, в городе должны улучшаться условия для проживания наших жителей. Это и строительство дорог, и улучшение качества образования, это и социальная сфера, это и привлечение рабочих мест в город Мценск». В первоначальном варианте концепции развития города Мценска было на треть меньше пунктов. В ходе обсуждения жители вносили свои коррективы.

Анна Беленкова, жительница г. Мценска: «Мы здесь живем, работаем, и хотим видеть его очень красивым и развитым, и чтобы здесь были достойные заработные платы и рабочие места». В итоговый документ вошло 22 пункта. В них постарались заложить все самое необходимое - от ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий до привлечения инвестиций.

Валентина Мичурина, директор Мценского дворца культуры: «Это стратегический документ, и он построен так, что понятен буквально всем людям, и это тот момент, который дает возможность власти делать какие-то движения, и дает возможность включаться населению в этот проект, поэтому процесс истинного местного самоуправления развивается в этой концепции». В областном центре тоже голосовали за концепцию развития. В бюллетене так же всего два варианты ответа: «Да» или «Нет». В программе «Формирование современной городской среды на территории города» -13 направлений, которые связаны с социальной сферой, экологией, развитием транспортной системы.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Для нас это очень важное, знаковое событие. Для нас важно то, что люди хотят обсуждать, и мы, вооружившись доверием граждан, займемся совместно с муниципальными образованиями, с людьми воплощением тех программ, за которые люди имели возможность проголосовать». Свой голос за концепцию развития муниципальных образований отдали более 60% избирателей. Все прописанные в них пункты должны стать для местных властей не просто ключевыми ориентирами, но и руководством к действию. Результаты работы будет оценивать не только областное руководство, но и в первую очередь избиратели на местах.









Оксана Гранн

19 марта 2018 года







На главную страницу





