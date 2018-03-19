Видео версия для печати Уже шестой год на Орловщине работает передвижная детская поликлиника Это диагностический комплекс, оборудованный медицинской техникой. Он доставляет в отдаленные районы области более десятка врачей-специалистов из научно-клинического многопрофильного центра имени Зинаиды Круглой. На этот раз медики отправились в Тросну.



Комплектуется бригада врачей в передвижной поликлинике прицельно: выезжают в основном те специалисты, которых не хватает в местной поликлинике. Однако УЗИ диагностика востребована практически в любом районе.



Не менее востребованы в Тросне и в других районах области лорврачи. Поэтому Елена Дружикина большую часть рабочего времени - в пути. Она уверена, что часто вовремя выявленная патология может спасти слух ребенку.

Елена Дружикина, врач-оториноларинголог высшей категории НКМЦ им. Круглой: «В Краснозоренском районе на прием пришел ребенок, мальчик 14 лет, с определенным комплексом жалоб. Был обследован, заподозрен хронический синусит с кистой пазухи, в дальнейшем диагноз подтвердился, и мальчик благополучно прооперирован и уже выписан из отделения. Если бы этого не произошло, возможно, наступил бы целый комплекс осложнений по здоровью ребенка, но этого удалось избежать, потому, что он своевременно обратился к врачу мобильной поликлиники». Количество детей, обследованных врачами НКМЦ по месту жительства, ежегодно возрастает. Если пять лет назад это были 10 тысяч малышей в год, то в прошлом году их число возросло в пять раз. В том числе это сироты и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Роман Жиронкин, заведующий мобильным консультативным диагностическим центром НКМЦ им. Круглой: «В районах сложилась особая нехватка врачей детских хирургических специальностей, таких как ЛОР-врачей специальностей, детская хирургия, офтальмология, урология. Основное количество детей, которых мы осматриваем, это сельские население, соответственно это дальние районы нашей области и в виду труднодоступности не родители приезжают к врачу, а врач приезжает к их детям». Участвует мобильная поликлиника и в научной работе. В рамках проектов университетской клиники силами передвижного комплекса проводится масштабное исследование параметров детского здоровья. Консультации специалистов востребованы, поэтому и частота и география поездок в будущем будет увеличиваться.









Елена Литинская

19 марта 2018 года







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