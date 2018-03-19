В 2018 году объем средств из бюджета Орловской области на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен

|
понедельник
19.03.2018
15:46:44
|
|
В 2018 году объем средств из бюджета Орловской области на отлов и содержание безнадзорных животных увеличенПо сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в два раза.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков призвал руководителей муниципальных образований уделить особое внимание этой проблеме. Он также отметил, что больше всего жалоб на бродячих собак поступает от жителей областного центра.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта