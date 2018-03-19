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В 2018 году объем средств из бюджета Орловской области на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен

По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в два раза.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков призвал руководителей муниципальных образований уделить особое внимание этой проблеме. Он также отметил, что больше всего жалоб на бродячих собак поступает от жителей областного центра.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Предпринимаются меры по обновлению автопарка ветеринарных учреждений, приобретаются дезинфекционные установки и другое оборудование. Ведется работа над расширением полномочий межрайонных ветлабораторий. Надо понимать, что наши усилия в этом направлении позволят обеспечить не только ветеринарное благополучие, но и экономическую безопасность региона».



Ольга Борисова
19 марта 2018 года

 


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