Новости версия для печати В Орловской области сохраняется угроза появления возбудителя африканской чумы свиней В целом ситуация по ряду болезней животных достаточно стабильная. Для этого в прошлом году был проведен комплекс мероприятий.



Как сообщил руководитель Управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин, проведены ежегодные плановые диагностические исследования животных, профилактические вакцинации. Проводились ветеринарно-санитарные обработки различных объектов против заразных, в том числе особо опасных болезней животных. Наиболее актуальной проблемой – в части эпизодического благополучия Орловской области - остается угроза заноса возбудителя африканской чумы свиней.



В 2017 году в области был зарегистрирован один случай АЧС среди диких кабанов в Мценском районе.





Ольга Борисова

19 марта 2018 года







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