Новости версия для печати Амнистия вам в помощь Второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования недвижимости за границей, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев – началась с этого марта.



Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физическим лицам, в том числе за пределами России. Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.



Как пояснила старший помощник прокурора области по правовому просвещению Юлия Фёдорова, с 2018 года вступили в силу изменения в ФЗ, в налоговый и уголовный кодекс РФ. Новыми законами регламентирован порядок проведения так называемой амнистии капитала. Лица, желающие воспользоваться амнистией капитала, вправе представить специальную декларацию, где отражаются сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах, вкладах в зарубежных банках. При этом декларант освобождается от уголовной, административной и налоговой ответственности.



Как пояснили в Управлении федеральной налоговой службы по Орловской области, для участников второго этапа амнистии капиталов сохраняется тот же объём гарантий, что на первом этапе. Дополнительно можно декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только открыты на 1 января этого года, но и закрыты на день подачи специальной декларации при условии, что их открывали до нового года.



Декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Те, кто подавал спецдекларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, также смогут принять участие во втором.





Евгения Костомарова

19 марта 2018 года







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