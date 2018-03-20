Новости версия для печати В Орловской области начался первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» Ее цель - противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика их немедицинского потребления.



Для консультации по вопросам лечения и реабилитации звонить по телефонам 77-07-03 и 44-52-55. Сообщить сведения о лицах, причастных к незаконному обороту можно по номеру 41-38-56.





Ольга Борисова

20 марта 2018 года







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