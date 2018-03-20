Новости версия для печати Расселенные аварийные дома обезопасят Глава администрации Александр Муромский поручил до конца месяца перекрыть доступ в аварийные дома, подлежащие сносу и в дома, которые не могут быть снесены из-за статуса объектов культурного наследия.



Сити-менеджер привел в пример дом №5 «а» по улице Старо-Московская, который, по словам жителей близлежащих домов, облюбовали люди, ведущие асоциальный образ жизни. Александр Муромский поручил заколотить в таких домах окна и двери во избежание пожаров и травм людей.





Анастасия Гуськова

20 марта 2018 года







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