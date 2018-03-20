Новости версия для печати Пенсионный Фонд по Орловской области напоминает: мошенничество при получении выплат уголовно наказуемо Особенно об этом стоит помнить тем, кто ежемесячно получает денежные выплаты за проживание или работу в зоне радиоактивного загрязнения из-за аварии на Чернобыльской АЭС.



Если вы сменили место работы или проживания, необходимо сразу же об этом сообщить в ПФР по Орловской области.





Анна Вайсергисер

20 марта 2018 года







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