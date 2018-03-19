Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- С высокой активностью и без нарушений. Жители Орловщины сделали свой выбор. - С погонями и автотараном. На орловских улицах развернулся настоящий блокбастер. - В долгу перед Родиной. В следственном комитете разбираются в медицинских документах очередного призывника. - О культуре начистоту. Сегодня Юрий Грымов встретился с общественностью. - Письмо зубру. Юные орловцы написали послания животным из Орловского Полесья.





Вести-Орёл

19 марта 2018 года







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