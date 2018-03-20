Новости версия для печати Орловским полицейским удалось задержать по «горячему следу» шайку социальных мошенников Криминальные гастролеры прибыли в Орел из Брянской области. Операция не обошлась без приключений: погоня, автомобильный таран, сопротивление при задержании.



Молодой мужчина и три женщины, они же – водитель и пассажиры «Лады-девятки» - по версии следствия, преступная группа, которую захватили после очередного удавшегося преступления.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Пассажирки данной машины под предлогом проверки счетчиков побывали в квартире жительницы Железнодорожного района города Орла. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 400 тысяч рублей и 100 долларов США. На место происшествия бала направлена следственно-оперативная группа. После установления факта кражи сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию злоумышленников». К такому повороту событий злоумышленники, похоже, были готовы. А потому задержание напоминало сцену из криминального блокбастера.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «ВАЗ-2109», на котором передвигались предполагаемые подозреваемые, был остановлен полицейскими в районе улицы Карачевской. Злоумышленники пытались скрыться, протаранив автомобиль оперативника. В момент задержания водитель попытался оказать сопротивление». Обыск позволил изобличить мошенников: добыча все еще была при них.



В ходе досмотра у злоумышленников были изъяты похищенные у пенсионерки деньги. Подозреваемых доставили в отдел полиции для установления их личностей и всех обстоятельств произошедшего. Задержанными оказались 21-летний молодой человек и три женщины в возрасте от 27 до 38 лет.



Добиться от аферистов признания полицейским не удалось. Впрочем, и без признания подозреваемых доказательств против них достаточно. Сейчас задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.





Иван Суверин

20 марта 2018 года







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