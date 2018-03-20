Новости версия для печати В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа Речь идет о медкарте призывника.



По данным следствия, в декабре 2014 года в отдел военного комиссариата по Орловскому району предоставили заведомо подложные медицинские документы, на основании которых местный житель был освобожден от призыва на военную службу и снят с воинского учета. Законность этого проверяют следователи.





Татьяна Напольских

20 марта 2018 года







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