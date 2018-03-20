Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 12 ДТП Среди них - одно ДТП c пострадавшим.



19 марта в 08:30 водитель, управлял автомобилем «Камаз», следовал со стороны города Орла в направлении автодороги М-2 «Крым», и в районе 25 километра при повороте направо допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», который двигался в попутном направлении сзади. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

20 марта 2018 года







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