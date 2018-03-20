Новости версия для печати Каждому пятому жителю Орловщины, в возрасте от 18 до 60 лет, предлагали попробовать наркотики А каждый третий респондент, отметил, что достать их - просто. Это показали социологические исследования.



Текущую ситуацию и меры по её улучшению сегодня обсудили члены областной антинаркотической комиссии. Управление по контролю за оборотом наркотиков за 3 неполных месяца 2018 года уже изъяло 7,5 килограммов наркотиков. О распространении в области говорит и статистика преступлений: за 2017 год их число выросло на треть – было выявлено 735 фактов. В этом году уже больше 30 зарегистрированных наркопреступлений носили крупный и особо крупный характер.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Главной причиной роста наркомании респонденты назвали моральную деградацию общества. Получается, что молодёжь заполняет вакуум, который является нашей недоработкой, наркотиками. Там где мы активно работаем с молодёжью, такого вакуума нет. В нашей области его не должно быть в принципе».





Антон Киселёв

20 марта 2018 года







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