Новости версия для печати В Орловском филиале РАНХиГС состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам заочного отделения Около 700 человек получили профессиональные документы, а вместе с ними – внушительный багаж знаний.



РАНХиГС сегодня – не только один из ведущих вузов России, но и крупнейший в Европе. На днях в Орловском филиале состоялся большой праздник – здесь вручали дипломы выпускникам заочного отделения. Для орловского филиала РАНХиГС 2018 год – особый: ему исполняется 25 лет. Одним из подарков к празднику стало вручение дипломов магистрам-заочникам. Их около 700, и 200 из них закончили вуз с отличием



Поздравить вчерашних студентов с присвоением новой специальности пришли первые лица области. Они отметили большую работу преподавательского состава и вклад вуза в развитие всего региона.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Орловская область по праву считается регионом, который занимает второе место в ЦФО по количеству студентов высших учебных заведений на 10 тысяч человек. Казалось бы, это статистика, которая звучит сухо, но это показатель нашего потенциала. И я уверен, что те люди, которые сегодня прошли успешно испытания и получают дипломы – это наше будущее». Среди тех, кому вручали дипломы - уже состоявшиеся бизнесмены, спортсмены, специалисты органов власти и муниципальных образований.



Для многих это образование не первое, но его значимость отметил каждый, кто закончил РАНХиГС. При этом выпускники считают, что им есть куда расти.



Есть куда расти не только специалистам, но и вузу. Напомним, что годом ранее к нему присоединилась банковская школа и теперь здесь можно получить не только высшее, но и средне специальное образование. А уже в этом году появятся новые специальности.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ: «Мы открываем специалитет «Таможенное дело», бакалавриат «Торговое дело», «Технология общественного питания». То, что у нас в главном кампусе есть, в Москве, и мы также открываем эти три новые специальности. Также мы открываем в среднепрофессиональном образовании – «Юриспруденция в социальной работе», «Бухгалтерский учет» и «Технологию общественного питания». Сейчас в орловском филиале РАНХиГС обучаются почти 5 тысяч студентов. Возможно, их число вырастет уже в этом году, но самое главное, что практически каждый выпускник вуза при получении диплома обеспечен рабочим местом, а значит, может рассчитывать на хорошую работу.





Вести-Орёл

20 марта 2018 года







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