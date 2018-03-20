Новости версия для печати Андрей Клычков: «Виноваты сами» Глава региона подверг самокритике работу региональной власти по профилактике наркомании. В ушедшем году на треть выросло количество наркопреступлений в Орловской области.



А за 3 месяца 2018 года полицейские уже выявили больше 30 тяжких и особо тяжких нарушений. Настораживают и результаты соцопросов, подытожившие, что каждому пятому орловцу предлагали попробовать наркотики. Эти темы стали главными на прошедшем заседании Антинаркотической комиссии.



7,5 килограммов наркотиков, изъятых полицейскими за три неполных месяца 2018 года, сигнализируют о напряжённой наркоситуации в регионе. Незаконный оборот наркотических средств оценивается в 3 балла. Максимальная оценка здесь 5 баллов, - это уже кризис.

Владимир Журавлёв, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области: «За 2 месяца 2018 года сотрудниками правоохранительных органов области составлено 46 административных протоколов по статье 69 «Употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Рост наркопреступлений был зафиксирован ещё в прошлом году. Тогда полицейские выявили 735 фактов. Это на треть больше, чем в 2016-м. Социсследования показали, что основной рынок сбыта дилеров – это мужчины от 16 до 29 лет. Причём, не обязательно маргиналы. А лидеры среди наркотических средств по степени распространенности – марихуана и спайсы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Главной причиной роста наркомании респонденты назвали моральную деградацию общества. То есть, получается, что молодёжь заполняет вакуум, который является нашей недоработкой, наркотиками. Там, где мы активно работаем с молодёжью, такого вакуума нет. Тем более, в нашей области его не должно быть в принципе». Согласно результатам того же социсследования, каждому пятому жителю нашего региона, в возрасте от 18 до 60 лет, предлагали попробовать наркотики. А каждый третий, отметил, что достать их - просто. 5% респондентов отметили, что делали это даже через всемирную паутину.

Виталий Утешев, зампред правительства Орловской области по безопасности: «Вопрос №22 социологического исследования. Спрашивалось у респондентов, как часто вы принимаете наркотики. В качестве вариантов были предложены следующие ответы: «не употребляю», «употребляю», «редко», «употребляю регулярно», «употребляю постоянно», «употребляю ежедневно». По итогам исследования семеро ответили «редко». Лучше всего в борьбе с наркоманий, отметили сами участники социсследования, могут сработать физкультурные и спортивные мероприятия. Глава региона отметил, что к этому нужно привлекать волонтёров.





Антон Киселёв

20 марта 2018 года







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