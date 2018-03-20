Новости версия для печати В Орле специалисты преступили к патрулированию водных объектов города С первыми оттепелями в рейд выходят сотрудники ГИМС, спасатели в сотрудничестве с работниками мэрии. Уже скоро выход на лед станет стопроцентно опасным.



Завсегдатаями на льду орловских рек, по обыкновению, бывают любители зимней рыбалки. Впрочем, инспекторам ГИМС известно: мастера подледного лова обычно не рискуют понапрасну, знают структуру льда, рельеф дна и интенсивность течения. Ледовый щит на реках Орла сейчас в среднем превышает 20 сантиметров в толщину. Но весна, которая в этом году себя проявляет крайне робко, незаметно берет свое. Местами лед стал неоднородным, что особенно опасно для случайного пешехода, решившего срезать путь через реку.

Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Самые опасные места – под мостами, там, где течение быстрее и там, где происходят стоки вод с мостов. Но почему-то люди предпочитают переходить реки именно под мостами». Быстрому появлению промоин у мостов способствуют попавшие на лед дорожные реагенты. Такие места для пешехода могут стать смертельной западней.



Особенно к ледовому экстриму склонны несовершеннолетние.

Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Хочется обратить особое внимание родителей и педагогов: во время школьных каникул необходим более активный контроль за детьми». Спасатели напоминают: прочность льда определяет не только его толщина, но и структура. Семь сантиметров цельного, так называемого голубого льда, держат человека лучше, чем пятнадцать сантиметров весеннего рыхлого.





Иван Суверин

20 марта 2018 года







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