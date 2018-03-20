В Орле специалисты преступили к патрулированию водных объектов города

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В Орле специалисты преступили к патрулированию водных объектов городаС первыми оттепелями в рейд выходят сотрудники ГИМС, спасатели в сотрудничестве с работниками мэрии. Уже скоро выход на лед станет стопроцентно опасным.
Завсегдатаями на льду орловских рек, по обыкновению, бывают любители зимней рыбалки. Впрочем, инспекторам ГИМС известно: мастера подледного лова обычно не рискуют понапрасну, знают структуру льда, рельеф дна и интенсивность течения. Ледовый щит на реках Орла сейчас в среднем превышает 20 сантиметров в толщину. Но весна, которая в этом году себя проявляет крайне робко, незаметно берет свое. Местами лед стал неоднородным, что особенно опасно для случайного пешехода, решившего срезать путь через реку.
Быстрому появлению промоин у мостов способствуют попавшие на лед дорожные реагенты. Такие места для пешехода могут стать смертельной западней.
Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Самые опасные места – под мостами, там, где течение быстрее и там, где происходят стоки вод с мостов. Но почему-то люди предпочитают переходить реки именно под мостами».
Особенно к ледовому экстриму склонны несовершеннолетние.
Спасатели напоминают: прочность льда определяет не только его толщина, но и структура. Семь сантиметров цельного, так называемого голубого льда, держат человека лучше, чем пятнадцать сантиметров весеннего рыхлого.
Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Хочется обратить особое внимание родителей и педагогов: во время школьных каникул необходим более активный контроль за детьми».