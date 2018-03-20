Новости версия для печати Орловские народные избранники поставили «неуд» инвестиционной деятельности в регионе На комитете по экономической политике Облсовета как раз обсуждали инвестиционные итоги прошлого года.



Было отмечено, что отчет зампреда правительства Орловской области по развитию и инвестиционной деятельности носил поверхностный характер. А докладчик Сергей Филатов не смог ответить на ряд вопросов, касающихся реализованных за два года инвестиционных проектов и перспектив. В докладе не было конкретики о том, что реально было сделано, только размытые фразы.

Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию и инвестиционной деятельности: «Процесс привлечения инвестиций - вопрос не простой. Он - сложный. Люди вкладывают средства в определенные проекты, соотнося свои возможности, свое понимание и необходимость развития того или иного бизнеса. Исходя из этого, мы такую возможность предоставляем и готовы развивать проекты. Несколько проектов проходят стадию проработки». Претензии прозвучали и в адрес департамента госимущества и земельных отношений. Причина - плановые показатели не выполняются, а контроль за эффективностью использования государственных земель отсутствует.





Анна Вайсергисер

20 марта 2018 года







На главную страницу





