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Совещание в администрации города Орла

На еженедельной планерке в мэрии отметили хорошую, слаженную работу во время выборов президента, но, пожалуй, это единственное за что похвалили. Сосульки, плохо убранная улица Ленина, а еще электронные табло, которые перестали работать – это вызывает недовольство.

Электронные табло не долго радовали орловцев! Вот уже не первую неделю они отключены. Причина - серьезный сбой в работе. Подрядчик в данное время пытается его устранить. Как сообщили на планерке в мэрии, до первого апреля все 20 табло приведут в порядок. Кстати, работы подрядчику по установке и наладке электронного городского новшества еще не оплачены. Глава администрации распорядился не делать этого, пока не будут устранены все нарекания.

Вопросы есть и к качеству уборки не только дорог, но и главной пешеходной улицы. Причем мнение начальника Управления городского хозяйства и мэра города разошлись. Первый уверен: на Ленина все чисто; второй - предложил активнее работать метелками.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Там ходить на некоторых местах невозможно. Часть снега вывезено, часть осталась. До конца недели чтоб под метелку выметено было». 
Глава администрации Александр Муромский поручил подключить к решению этого вопроса АТК и потребовал до пятницы предоставить ему фотоотчет о проделанной работе.

Обсудили и нависшую угрозу – сосульки. С ними ведут «активную» борьбу: говорят, что ежедневно объезжают территорию и фиксируют ледяные сталактиты, после выписывают предписания управляющим компаниям.
Николай Галка, начальник управления городского хозяйства г. Орла: «При температуре «плюс-минус» они постоянно возникают, поэтому мы ставим задачу, не уборку сосулек, а полностью очистку крыш от снега, чтобы они не появлялись».
Подняли на совещании и вопрос экономии электроэнергии. Для этого был реализован энергетический контракт - заменили больше 11 тысяч светильников, которые теперь включают до захода солнца и выключают, когда оно уже высоко.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Если так будет продолжаться, я подниму вопрос о персональной ответственности за переизбыток электроэнергии».
Также власти отчитались о ситуации с отловом собак. По контракту с ИП на сто тысяч рублей поймана 41 особь. По словам чиновников, заключен договор с ветуправлением и определен новый подрядчик. 26 марта контракт на сумму почти 4 миллиона рублей будет подписан.

В очередной раз затронули и еще одну тему – расселенные дома, окна и двери в которых надо заколотить, в целях безопасности.


Анна Вайсергисер
20 марта 2018 года

 


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