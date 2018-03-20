Новости версия для печати С сегодняшнего дня орловские приставы работают под началом Михаила Смирнова На представлении главного судебного пристава региона присутствовал и наш корреспондент.



В минувшем году на исполнении у орловских судебных приставов находилось более 386 тысяч исполнительных производств. Несмотря на то, что нагрузка на одного пристава увеличивается постоянно, орловскому управлению удается не снижать показатели.

Ольга Помигалова, заместитель директора ФССП России: «Руководителю новому передается управление сплоченное, достойное, с пониманием того, куда мы движемся, какие задачи перед нами поставлены». По результатам работы эта региональная служба входит в 10 лидеров по ЦФО. Добиваться высоких результатов орловские приставы теперь будут под руководством. Михаила Смирнова. Последние 5 лет он руководил управлением по Тверской области. Имеет большой практический опыт работы.

Михаил Смирнов, руководитель УФССП России по Орловской области: «Это очень ответственный для меня момент. Я приложу все силы для того, чтобы оправдать доверие министра и директора ФССП». Служба судебных приставов является одним из ключевых звеньев в поддержании социальной стабильности и наполнении бюджета. Со стороны региональных властей ее работе уделяется всегда самое пристальное внимание.

Андрей Клычков, врио губернатора: «Нам предстоит решать важные задачи, от которых напрямую зависит качество правосудия, укрепление законности и правопорядка в регионе. Необходимо и дальше устраивать цивилизационные отношения между субъектами хозяйственной деятельности и добиваться усиления безопасности, повышения качества уровня жизни людей». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «У нас регион – стабильный, и в социальном и в политическом плане. У нас регион – великих писателей, поэтов, и здесь живут, действительно, хорошие и добрые люди». На поддержание этой стабильности, на защиту интересов граждан и должны быть направлены усилия всех сотрудников управления. Так, взыскателям в 2017 году было возвращено более 2,5 млрд. рублей. В консолидированный бюджет страны было перечислено почти 850 млн. рублей.





Оксана Гранн

20 марта 2018 года







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