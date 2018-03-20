Большой кикбоксинг снова в Орле

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вторник
20.03.2018
20:08:41
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Большой кикбоксинг снова в ОрлеВ нашем городе 23 марта состоится турнир АСБ КБ-14 (Diamonds).
Его участниками станут спортсмены не только из России, но и иностранные бойцы. Наше внимание будет приковано к главному поединку вечера. В нем за победу поборются орловец Владислав Туйнов и Йу Хироно из Японии.
Сегодня интервью с орловским «бриллиантом», а именно так называют Туйнова, вы сможете увидеть на канале «Россия 24». Региональный блок вещания начнется в 21:00. Владислав расскажет и о собственных ощущениях от домашнего турнира, и о том, кто еще будет подниматься на ринг, и представлять орловскую школу кикбоксинга.
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