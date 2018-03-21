Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Халатность, только с чьей стороны? Почему инвалиды остались без положенных по закону средств реабилитации. - Символ этой Олимпиады – банный веник. В Орел приехали мастера парилки. - Неделя на генеральную уборку улицы Ленина. О «болевых» точках в масштабе областного центра сегодня говорили на планерке в администрации Орла. - «Неуд» по инвестициям и профилактике наркомании.

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Вести-Орёл

20 марта 2018 года







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