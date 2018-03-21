В Орловской области с 24 марта по 24 апреля будет проходить месячник противотуберкулезной пропаганды

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среда
21.03.2018
9:54:45
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В Орловской области с 24 марта по 24 апреля будет проходить месячник противотуберкулезной пропагандыОрганизует цикл мероприятий Орловский противотуберкулезный диспансер.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в нашем регионе эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в 2017 оставалась стабильной. Отмечалось снижение заболеваемости туберкулезом на 2,6 %.
Заболеваемость туберкулезом составила 26,0 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость среди детей до 14 лет была равна 5,2 на 100 тыс., что на 25,7 % ниже уровня 2016 года.
Показатель смертности от туберкулеза в 2017 году составлял 1,7 на 100 тыс. населения, что на 5,5 % ниже данных 2016 года.
В минувшем году улучшилась работа по охвату населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Было осмотрено более 554 тыс. человек, что составило 73,4 % населения региона. Также было осмотрено свыше 131 тыс. детей в возрасте 1-17 лет (96,5 % детского населения).
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