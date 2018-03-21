Новости версия для печати Сегодня – День кукольника Это Международный праздник. Своим по праву его считают немало специалистов – и актеры кукольного театра, и те, кто коллекционирует кукол, и, конечно же, те, кто их создает.



Любовь Жмакина уже много лет буквально живет в мире кукол – с 1980 года она является главным художником областного Театра кукол. Благодаря ее таланту обрели жизнь сотни сказочных персонажей. Помимо основной работы, Любовь занимается оформлением народных праздников, занимается преподавательской работой, именно она стала инициатором возрождения кукольного промысла Орловского края.





Татьяна Тимохина

21 марта 2018 года







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