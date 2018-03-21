Благое дело

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среда
21.03.2018
9:54:42
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Благое делоКак ухаживать за лежачим больным? Как накормить, переодеть, перестелить постель? Теперь горожане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками, могут получить помощь специалистов – в Орле работает выездная бригада паллиативной службы.
Врач и медсестра дают консультации по телефону, выезжают на дом. Оказывают психологическую и социальную поддержку. Помощь предоставляется совершенно бесплатно. Вызовы принимаются по телефонам 54-22-01, 8-915-500-34-34.
Работа бригады стала возможна благодаря президентскому гранту и неравнодушным людям. Средства необходимы на зарплату, на приобретение лекарств, расходных материалов, на содержание автомобиля. Сейчас бюджет бригады составляет чуть больше трех миллионов рублей, этих денег хватит до осени. На год работы нужно шесть миллионов, поэтому сбор средств продолжается.
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