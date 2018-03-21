Новости версия для печати В Орловской области более 1500 тысяч инвалидов остались без средств реабилитации По итогам прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело.



Как сообщили в областной прокуратуре, поводом для расследования послужило массовое ущемление прав орловских инвалидов. Елена Семина, старший помощник прокурора области:«Установлено, что 1600 инвалидов, проживающих в Орловской области, не обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации, что в свою очередь приводит к существенному нарушению их прав. Вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации на территории Орловской области относятся к компетенции Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. В связи с этим прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц». Под техническими средствами реабилитации подразумеваются подгузники для инвалидов. В региональном отделении Соцстраха нам пояснили: свои функции Фонд выполнил своевременно, но подвел поставщик. Владимир Полянцев, заместитель управляющего Орловского регионального отделения Фонда социального страхования: «Региональное отделение фонда своевременно провело все конкурсные процедуры и были заключены в феврале государственные контракты. После этого поставщик стал уклоняться от их исполнения. Мы окажем полное содействие следствию в целях по выявления лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию». Те, кто приобретает подгузники на собственные средства, могут рассчитывать на компенсацию, которая, впрочем, полностью затрат не покроет. Розничные цены на этот товар существенно выше оптовых.





Иван Суверин

21 марта 2018 года







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