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И жилет в придачу

С 18 марта этого года предметов, которые обязательно должны быть в автомобиле, стало больше.

Теперь в темное время суток и вне населенных пунктов водитель не вправе выходить из машины на дорогу без светоотражающего жилета.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В силу того, что за прошлый год на территории РФ зарегистрировано более 300 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, которые находились на загородных трассах в темное время суток, было принято решение ввести данный пункт правил: «Водители, находящиеся на загородных трассах в темное время суток, при вынужденной остановке либо в случае ДТП должны иметь при себе и использовать жилет со светоотражающими элементами».
Во время рейда, который прошел накануне, инспекторы ГИБДД были приятно удивлены: большинство водителей новую норму восприняли как должное.

Местонахождение жилета в автомобиле имеет решающее значение: лучше всего хранить жилет в салоне автомобиля, например, в карманах передних кресел, так как при выходе из машины водитель уже должен быть в жилете.

За время рейда инспекторам встретился лишь один автомобилист, который жилетом пока не обзавелся. Поскольку ответственности за данное правонарушение пока не предусмотрено, штрафовать инспекторы ГИБДД не будут, однако жилет посоветуют приобрести.

Большинство водителей новую норму ни напрасной, ни обременительной не считают. В ГИБДД говорят: ночью в свете фар водитель может увидеть пешехода за 20-30 метров, в то время как для торможения нужно 50-60. Светоотражающий жилет повышает шансы на выживание в разы, ведь его обладатель заметен на расстоянии трех футбольных полей.


Иван Суверин
21 марта 2018 года

 


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