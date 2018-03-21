Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- ЕГЭ досрочно. Сегодня стартовали экзамены.



- Будущее за IT во всех сферах. Сегодня в Орле размышляли об экономике будущего.



- Не просто предмет автомобильного гардероба, а помощник безопасности. Что теперь нужно положить в багажник?





Вести-Орёл

21 марта 2018 года







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