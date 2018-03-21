В Орловской области стартовал досрочный этап сдачи Единого госэкзамена

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среда
21.03.2018
14:45:18
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В Орловской области стартовал досрочный этап сдачи Единого госэкзаменаОн начался с проверки знаний по информатике и географии.
23 марта пройдут экзамены по русскому языку, 26 марта - по истории и химии, 28 марта сдадут устный английский, а 30 марта - базовую и профильную математику.
Экзамены по остальным предметам будет уже в апреле. Кроме этого с 6 по 11 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи предметов. В Орловской области досрочно сдадут ЕГЭ 107 человек, из которых 93 выпускники прошлых лет, один учащийся этого года и 13 учащихся СПО. Единый госэкзамен будет проходить в Орле на базе техникума имени Русанова.
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