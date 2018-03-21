Новости версия для печати Будущее - за искусственным интеллектом и биоинженерией! Такими прогнозами сегодня поделился знаменитый российский экономист Сергей Глазьев, прибывший в Орёл на международную научно-практическую конференцию «Арригиевские чтения».



Сегодня и завтра ведущие экономисты орловского опорного вуза, РАН и центра глобальных исследований Джованни Арриги из университета Джона Хопкинса (США), будут обсуждать формирование новых международных платежно-денежных систем, как преодолеть кризисные явления в мировой экономике и основы формирования цифровой экономики. Последнее – наиболее актуально, отмечают специалисты. Сегодня Россия, являясь лидером на континенте по темпам распространения интернета, является одним из основных потребителей цифровых технологий. Но нужно развивать и свои IT-продукты. Орловщина может в этом преуспеть, за счёт серьёзных наработок в сфере роботизации.

Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России: «Освоение информационных технологий и разработка новых систем искусственного интеллекта – это перспективное и конкурентное направление для ОГУ. Приложение информационных технологий в биоинженерии, рассуждения о работе с геномом человека, с геномом растений и животных. Это всё комбинаторные задачи, это тоже информационные технологии».





Антон Киселёв

21 марта 2018 года







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