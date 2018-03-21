В Орле прошел открытый фестиваль по плаванию

|
среда
21.03.2018
18:56:14
|
|
В Орле прошел открытый фестиваль по плаваниюПлощадкой для него стал бассейн в школе № 45.
Это мероприятие ежегодное. И с каждым годом география и число участников только увеличивается. В 2018 году около двухсот мальчишек и девчонок из Орловской, Брянской, Курской, Тульской областей попробовали себя на орловских водах.
Соревнующиеся были разделены на возрастные группы. Ребятам, рожденным в 2008- 2009 годах, предстояло проплыть дистанции на 100 и 50 метров. Малышам с 2010 года рождения и младше - 50 и 25 метров.
На фестиваль пришел председатель орловского Областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, чтобы пожелать ребятам успехов. Он признался, что если бы возрастная группа в заплывах была чуть-чуть постарше, то он с удовольствием бы стал участником соревнований.
Самые быстрые в этот день были награждены грамотами и кубками. Ребята-участники признавались, конечно же, всегда хочется быть первыми и лучшими, но – это спорт, покорить который можно лишь терпением и верой в себя.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта