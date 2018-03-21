Новости версия для печати В Орле прошел открытый фестиваль по плаванию Площадкой для него стал бассейн в школе № 45.



Это мероприятие ежегодное. И с каждым годом география и число участников только увеличивается. В 2018 году около двухсот мальчишек и девчонок из Орловской, Брянской, Курской, Тульской областей попробовали себя на орловских водах.



Соревнующиеся были разделены на возрастные группы. Ребятам, рожденным в 2008- 2009 годах, предстояло проплыть дистанции на 100 и 50 метров. Малышам с 2010 года рождения и младше - 50 и 25 метров.



На фестиваль пришел председатель орловского Областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, чтобы пожелать ребятам успехов. Он признался, что если бы возрастная группа в заплывах была чуть-чуть постарше, то он с удовольствием бы стал участником соревнований.



Самые быстрые в этот день были награждены грамотами и кубками. Ребята-участники признавались, конечно же, всегда хочется быть первыми и лучшими, но – это спорт, покорить который можно лишь терпением и верой в себя.









Юлия Опанасюк

21 марта 2018 года







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