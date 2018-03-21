Новости версия для печати В Орле гранты Всероссийского конкурса «Умник-2017» нашли своих победителей Девять молодых ученых уже вовсю занимаются реализацией своих проектов. Уже не первый раз призерами становятся сотрудники Биомедицинского центра фотоники ОГУ. Наша съемочная группа выяснила, как проходят трудовые будни главных умов города.



В 2017 году девять молодых ученых Орла победили в конкурсе «Умник» и получили свои гранты в размере 500 тысяч рублей каждый. Среди призеров четыре молодых сотрудницы биомедицинского центра: Анна Пашметова, Наталья Махортова, Евгения Серегина и Ксения Кондурова. Они представили проекты в трех направлениях: «Информационные технологии», «Биотехнологии», «Новые приборы и аппаратные комплексы».



Орел участвует в конкурсе уже 7 лет. За это время юные ученые уже успели зарекомендовать себя. Центр биомедицинской фотоники каждый год делает научные открытия, за что и получает гранты на реализацию проектов. Поэтому тут никто не сидит на месте. Так как сроки выполнения исследовательской работы составляет 24 месяца, открытия прошлых лет уже идут к своему завершению.



«Умник» - единственная в стране программа, поддерживающая молодых ученых, стремящихся к самореализации. Ежегодно, уже на протяжении одиннадцати лет, конкурс отбирает по всей России новые научные открытия. За это время в конкурсе приняли участие 70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями. Тем временем, Центр биомедицинской фотоники работает в режиме 24 на 7, а современная техника позволяет проводить широкий диапазон исследований, которые помогают орловским врачам на ранних стадиях ставить диагнозы пациентам.





Всеволод Трифонов

21 марта 2018 года







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