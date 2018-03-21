Новости версия для печати 96% жителей Орловской области поддержали концепцию развития муниципальных образований Такие данные сегодня были озвучены на встрече Андрея Клычкова с главами районов. Голосование проходило параллельно с выборами президента - 18 марта. Выразить свое мнение можно было на 519 пунктах, расположенных рядом с избирательными участками. Таким правом воспользовались 275 тысяч человек.



В начале встречи с главами районов Андрей Клычков поблагодарил за высокую организацию президентских выборов в регионе, которую оценили, в том числе, и международные наблюдатели.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я всех поздравляю с самым главным итогом, что выборы состоялись, и все избиратели получили возможность проголосовать. Мы реализовали в области самые главные задачи по обеспечению организации голосования, безопасности этого процесса, получили крайне малое количество обращений на горячие линии и орловской Избирательной комиссии, и Ситуационного центра». 18 марта в Орловской области выбирали не только президента, но и ставили галочку за концепцию развития районов. Для этого работали 519 счетных участков. В каждом муниципальном образовании - своя стратегия.

Иван Митин, глава Кромского района: «Прошло обсуждение во всех коллективах практически и общественных объединениях. И высказывали самые разные предложения. Одно из предложений даже у нас в Кромах прозвучало - построить мини-ГРИНН в Кромах, поэтому желаний было много, в рамках доведенных лимитов». Принятые программы развития районов большинством голосов, а это 96%, получили одобрение. Однако были и те, кто высказался «против».

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я даже рад, что есть часть голосов против, их всего 4 % из более 250 тысяч голосов отданных за программу развития муниципальных образований. Это показатель тех направлений, которые нужно включать в программу на 2019 год». Чтобы не тратить время и как можно быстрее приступить к реализации программ, принято решение довести до районов бюджетные лимиты не в сентябре, а уже к 1 июня.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Чтобы уже июнь, июль, август можно было на фоне тех работ, которые уже реализуются, определить планы на 2019 год, и, не тратя время, уже приступать к их реализации с самого начала 2019 года». Также на встрече главы районов отметили высокую явку на общественном голосовании. Она составила 60% от общего числа избирателей. Всего по области за концепцию развития муниципальных образований проголосовали 275 тысяч человек. Планы опубликованы в местных газетах и на сайтах администраций. Это касается и Орла. 97% процентов орловцев поддержали программу.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В план включено 13 направлений. Все они касаются важнейших сфер деятельности областного центра. Развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города Орла, поддержка малого и среднего предпринимательства и другие». По итогам обсуждений между правительством Орловской области и ассоциацией «Совет муниципальных образований» подписано соглашение.





Татьяна Дьяконова

21 марта 2018 года







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