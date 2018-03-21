Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
21.03.2018
18:55:51
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

96% жителей Орловской области поддержали концепцию развития муниципальных образований

Такие данные сегодня были озвучены на встрече Андрея Клычкова с главами районов. Голосование проходило параллельно с выборами президента - 18 марта. Выразить свое мнение можно было на 519 пунктах, расположенных рядом с избирательными участками. Таким правом воспользовались 275 тысяч человек.

В начале встречи с главами районов Андрей Клычков поблагодарил за высокую организацию президентских выборов в регионе, которую оценили, в том числе, и международные наблюдатели.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я всех поздравляю с самым главным итогом, что выборы состоялись, и все избиратели получили возможность проголосовать. Мы реализовали в области самые главные задачи по обеспечению организации голосования, безопасности этого процесса, получили крайне малое количество обращений на горячие линии и орловской Избирательной комиссии, и Ситуационного центра».
18 марта в Орловской области выбирали не только президента, но и ставили галочку за концепцию развития районов. Для этого работали 519 счетных участков. В каждом муниципальном образовании - своя стратегия.
Иван Митин, глава Кромского района: «Прошло обсуждение во всех коллективах практически и общественных объединениях. И высказывали самые разные предложения. Одно из предложений даже у нас в Кромах прозвучало - построить мини-ГРИНН в Кромах, поэтому желаний было много, в рамках доведенных лимитов». 
Принятые программы развития районов большинством голосов, а это 96%, получили одобрение. Однако были и те, кто высказался «против».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я даже рад, что есть часть голосов против, их всего 4 % из более 250 тысяч голосов отданных за программу развития муниципальных образований. Это показатель тех направлений, которые нужно включать в программу на 2019 год». 
Чтобы не тратить время и как можно быстрее приступить к реализации программ, принято решение довести до районов бюджетные лимиты не в сентябре, а уже к 1 июня.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Чтобы уже июнь, июль, август можно было на фоне тех работ, которые уже реализуются, определить планы на 2019 год, и, не тратя время, уже приступать к их реализации с самого начала 2019 года». 
Также на встрече главы районов отметили высокую явку на общественном голосовании. Она составила 60% от общего числа избирателей. Всего по области за концепцию развития муниципальных образований проголосовали 275 тысяч человек. Планы опубликованы в местных газетах и на сайтах администраций. Это касается и Орла. 97% процентов орловцев поддержали программу.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В план включено 13 направлений. Все они касаются важнейших сфер деятельности областного центра. Развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры, санитарного содержания города Орла, поддержка малого и среднего предпринимательства и другие». 
По итогам обсуждений между правительством Орловской области и ассоциацией «Совет муниципальных образований» подписано соглашение.


Татьяна Дьяконова
21 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта