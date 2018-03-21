Новости версия для печати В прошлом году орловское здравоохранение из областного бюджета получило 5 млрд. 410 млн. рублей В полном объеме деньги освоить не смогли, в остатке оказалось почти 40 млн. рублей. На расширенном заседании профильного комитета Облсовета руководитель департамента отчитался о проделанной работе.



По словам чиновника, выделенные средства расходовались рачительно. Деньги пошли на обеспечение плановых заданий учреждений здравоохранения, материально-техническое обеспечение, текущий ремонт. Были выделены средства и на программу «Земский доктор». В этом году в нее были внесены изменения. Это позволит привлечь в районные учреждения здравоохранения больше новых кадров.

Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Увеличился и возраст врачей, которых мы можем трудоустроить, менялись и населенные пункты, в которые можно трудоустроить. На сегодняшний день с этого года в Орловской области почти во всех муниципальных образованиях, и даже в тех крупных городах, которые ранее не входили в программу – Мценск и Ливны, мы можем рассчитывать на использование этой программы. На 2018 год мы запланировали участие в программе 48 врачей и 30 фельдшеров». Однако, несмотря на положительную динамику развития орловской медицины, нерешенных вопросов остается очень много. Это очереди в поликлиниках, недостаток лабораторного оборудования, медленное продвижение проекта паллиативной помощи, изношенность спецавтотранспорта.





Оксана Гранн

21 марта 2018 года







На главную страницу





