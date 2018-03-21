Новости версия для печати Осторожно! Грипп! В Орловской области сейчас наступает пик этого опасного сезонного заболевания.



Официально подтверждено с начала эпидсезона более 30 случаев. Причем большинство из них были зафиксированы в последние несколько недель. Среди несовершеннолетних сейчас скорость распространения инфекции несколько спала из-за школьных каникул. А вот по заболеваемости ОРВИ ситуация более напряженная. За последнюю неделю зарегистрировано свыше 4 тысяч новых случаев, большинство дети. Среди взрослого населения отмечается рост внебольничных пневмоний.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Управление Роспотребнадзора по Орловской области еще раз обращает внимание жителей на необходимость своевременного обращения при заболевании за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать самому себе противовирусные или антибактериальные препараты, потому что клиника может быть схожей, и только доктор может правильно подобрать лекарственные средства и своевременно направить в стационар, если это необходимо». По мнению специалистов пик заболеваемости в этом году начался позже обычного. Интенсивность его ниже прошлогоднего, кроме того, профилактическая работа принесла свои плоды. Прививками от гриппа было охвачено более 40% населения региона.





Оксана Гранн

21 марта 2018 года







На главную страницу





