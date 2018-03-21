Новости версия для печати В 2017 году доходы регионального бюджета увеличились более чем на 1 млрд. рублей Область сумела выполнить все майские указы и добивается снижения затрат на обслуживание коммерческих кредитов.



Однако, несмотря на это, бюджет минувшего года остался дефицитным. О том, как расходовались средства областной казны на комитете по бюджету, налогам и финансам орловского Облсовета рассказала руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Одним из главных достижений она назвала планомерное снижение кредитной нагрузки.

Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области: «Экономия расходов на обслуживание госдолга составила более 45 миллионов рублей в год. В результате проведенной работы в текущем финансовом году процентные ставки по действующим государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 года со «Сбербанком», снижены с 9% до 8,7% годовых». Тем не менее, госдолг Орловской области на 1 января 2018 года составляет 18,3 млрд. рублей.



По статьям расходов традиционно приоритетными направлениями в 2017 являлись: заработная плата работникам бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. На социально-культурную сферу было израсходовано более 20 миллиардов рублей или почти 66% от общего объёма расходов областного бюджета.





Оксана Гранн

21 марта 2018 года







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