Орловцы выбирают благоустройство

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среда
21.03.2018
18:55:48
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Орловцы выбирают благоустройствоПарки, скверы, исторические места и бульвары - благоустроят. Причем жители сами смогут выбрать, где появится фонтан, где памятник, а где танцплощадка с детским комплексом. В Орле, Ливнах и Мценске пройдут еще одни выборы. Горожанам предлагают определиться с дизайн-проектами общественных территорий, которые реконструируют в этом году.
Выборы президента прошли, но орловцев, амчан и ливенцев ждут еще одни. Не такие масштабные, но не менее важные. С этого года жители городов, где проживает больше 20 тысяч человек, могут не только сами решить, что в первую очередь будут благоустраивать, но и выбрать дизайн-проект общественной территории.
В Орле в ходе первого этапа на сайте городской администрации проходил соцопрос. Выбрали восемь объектов. Из них останется три, которые благоустроят в этом году. Всего на программу формирование комфортной городской среды выделено почти 290 миллионов рублей.
Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «В бюллетенях, которые подготовлены и будут на участках, восемь граф, в трех из которых можно будет поставить какой либо знак за выбор тех или иных территорий».Дизайн - проекты уже сейчас есть на официальных сайтах муниципалитетов, где будет проходить голосование.
На сайте орловской городской администрации заходим в раздел: «Городская среда», потом выбираем первый пункт и находим вкладку «Дизайн-проекты». Так, в «Дворянском гнезде», при входе, гостей встречает Лиза Калитина, а в парке «Ботаника» предлагается новшество – детская площадка и танцплощадка. В историко-литературном квартале архитекторы решили установить памятник Тургеневу. В Детском парке реконструируют сцену. На площади «Юности» забьет фонтан.
В день выборов в Орле будут работать четыре участка в каждом районе. Сделать свою жизнь комфортнее есть возможность у каждого, кому исполнилось 14 лет. На участках с 8:00 до 20:00 будут ждать тех, кому не равнодушна судьба своего города.
Очное голосование пройдет по следующим адресам:
Орел:
- в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, д. 1);
- в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, д. 261а);
- в культурно-досуговом центре «Металлург» (ул. Металлургов, д.17);
- во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31).
Ливны:
- Центр молодежи «Лидер»
Мценск:
- Дворец культуры, ул. Мира, д.35
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