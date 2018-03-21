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Орловцы выбирают благоустройство

Парки, скверы, исторические места и бульвары - благоустроят. Причем жители сами смогут выбрать, где появится фонтан, где памятник, а где танцплощадка с детским комплексом. В Орле, Ливнах и Мценске пройдут еще одни выборы. Горожанам предлагают определиться с дизайн-проектами общественных территорий, которые реконструируют в этом году.

Выборы президента прошли, но орловцев, амчан и ливенцев ждут еще одни. Не такие масштабные, но не менее важные. С этого года жители городов, где проживает больше 20 тысяч человек, могут не только сами решить, что в первую очередь будут благоустраивать, но и выбрать дизайн-проект общественной территории.
Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «22 марта пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в рамках реализации программы 2018 года «Комфортная городская среда». Программа, рассчитанная на пять лет, представляет собой перечень объектов, включает благоустройство дворовых и общественных территорий».
В Орле в ходе первого этапа на сайте городской администрации проходил соцопрос. Выбрали восемь объектов. Из них останется три, которые благоустроят в этом году. Всего на программу формирование комфортной городской среды выделено почти 290 миллионов рублей.
Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «В бюллетенях, которые подготовлены и будут на участках, восемь граф, в трех из которых можно будет поставить какой либо знак за выбор тех или иных территорий».
Дизайн - проекты уже сейчас есть на официальных сайтах муниципалитетов, где будет проходить голосование.

На сайте орловской городской администрации заходим в раздел: «Городская среда», потом выбираем первый пункт и находим вкладку «Дизайн-проекты». Так, в «Дворянском гнезде», при входе, гостей встречает Лиза Калитина, а в парке «Ботаника» предлагается новшество – детская площадка и танцплощадка. В историко-литературном квартале архитекторы решили установить памятник Тургеневу. В Детском парке реконструируют сцену. На площади «Юности» забьет фонтан.

В день выборов в Орле будут работать четыре участка в каждом районе. Сделать свою жизнь комфортнее есть возможность у каждого, кому исполнилось 14 лет. На участках с 8:00 до 20:00 будут ждать тех, кому не равнодушна судьба своего города.

Очное голосование пройдет по следующим адресам:

Орел:

- в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, д. 1);

- в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, д. 261а);

- в культурно-досуговом центре «Металлург» (ул. Металлургов, д.17);

- во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31).

Ливны:

- Центр молодежи «Лидер»

Мценск:

- Дворец культуры, ул. Мира, д.35


Анна Вайсергисер
21 марта 2018 года

 


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