Новости версия для печати В Орле проходит международная научно-практическая конференция «Арригиевские чтения» Принимает гостей опорный вуз региона. На его базе работает Центр международных исследований экономических циклов Джованни Арриги и Николая Кондратьева.



Разработка своей IT-продукции - единственный вариант проявить себя в век цифровой экономики. Актуальные в этой сфере компетенции приборостроения для Орловщины не новинка. И действующие сегодня инновационные кластеры это подтверждают. Передовые космические технологии, разрабатываемые нашими предприятиями, глобальная навигационная спутниковая система – вся эта продукция уже зарекомендовала себя как на отечественном рынке, так и зарубежном.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Наши системы ГЛОНАСС сегодня работают в такси города Берлин. Есть ребята, которые успешно работают в области робототехники, успешно работают в области малых летательных аппаратов, над созданием программного обеспечения для беспилотной авиации, которая из игрушки превратилась в серьёзного помощника». Цифровая экономика в России развивается вместе с распространением интернета – здесь, кстати, наша страна - лидер по всему евроазиатскому континенту. И чтобы задать правильное русло развитию, в том числе для Орловской области, опорный вуз и созвал «Арригиевские чтения». Модератор - российский экономист Сергей Глазьев, посоветовал нашим IT-специалистам конкретные перспективные направления, которые необходимо развивать.

Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России :«Освоение информационных технологий и разработка новых систем искусственного интеллекта – это перспективное и конкурентное направление для ОГУ. Приложение информационных технологий в биоинженерии, рассуждения о работе с геномом человека, с геномом растений и животных. Это всё комбинаторные задачи, это тоже информационные технологии». Подготовка специалистов, которые и станут основной движущей силой в век цифровой экономики, является одним из приоритетов работы опорного вуза. Для них здесь уже созданы современные лаборатории, инжиниринговый центр, бизнес-парк, центр социальных инноваций и технопарк, который сейчас находится в разработке. Современное оборудование позволят начинающим специалистам тоже внести свой вклад в развитие цифровой экономики.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ имени И. С. Тургенева: «Сегодня на площадке представлены не только наши учёные. Приехали представители всех ведущих экономических школ ведущих университетов нашей страны и мира». Уже завтра, в рамках конференции, начнётся работа по секциям – их больше десятка, и пройдёт круглый стол, где будут подведены итоги. По замыслу организаторов, там специалисты коллегиально смогут обсудить основные тренды развития глобальной экономики.





Антон Киселёв

21 марта 2018 года







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