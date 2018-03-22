Сегодня жители Орла, Ливен и Мценска определят объекты для благоустройства

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четверг
22.03.2018
13:36:42
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Сегодня жители Орла, Ливен и Мценска определят объекты для благоустройстваВ рейтинговом голосовании, которое состоится 22 марта, сможет участвовать любой житель этих городов, начиная с 14 лет.
Рейтинговое голосование пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно проводится для определения первоочередных объектов для благоустройства.
В голосовании принимают участие города с населением свыше 20 тыс. человек.
Как сообщает информационный портал Орловской области, к 22 марта будут оборудованы специальные помещения, где можно будет ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства всех заявленных общественных пространств и отдать свой голос за полюбившуюся общественную территорию. Дизайн-проекты уже сейчас доступны для ознакомления на официальных сайтах муниципалитетов.
На голосование в городе Орле вынесены дизайн-проекты сквера «Дворянское гнездо»; парка «Ботаника»; городского парка культуры и отдыха; площади Юности; Детского парка; бульвара Победы; историко-литературного квартала по улицам 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулку Георгиевскому; сквера «Тургеневский бережок». Эти объекты стали лидерами в первом этапе, в ходе которого комиссии принимали предложения от жителей.
Проголосовать за одну из восьми общественных территорий, включенных в списки, в областном центре можно будет на четырех участках:
- в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, д. 1);
- в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, д. 261а);
- в культурно-досуговом центр «Металлург» (ул. Металлургов, д.17);
- во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31).
Город Ливны также готовится к предстоящему рейтинговому голосованию. Здесь в бюллетень вошли Центральный городской парк культуры и отдыха, сквер Воинов–интернационалистов, парк «Славянский сад», парк культуры и отдыха «Ливгидромаш», сквер им. Николая Поликарпова. Отдать свои голоса ливенцы смогут в центре молодежи «Лидер» (ул. Горького, д. 18).
Аналогичное голосование пройдет и в Мценске. В список вошли сквер «Вечный огонь», сквер Танкистов, городской парк культуры и отдыха и парк Калинникова. Выбрать понравившийся дизайн-проект общественной территории жители города смогут во Дворце культуры Мценска (ул. Мира, д. 35).
22 марта 2018 года все участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт.
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