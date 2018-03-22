Новости версия для печати Во всех налоговых инспекциях Орловской области пройдут Дни открытых дверей Дни открытых дверей, посвящённые декларированию доходов, пройдут во всех налоговых инспекциях региона 23 и 24 марта и 23 и 24 апреля.



Как обычно в рамках акции сотрудники расскажут о том, кто обязан задекларировать доходы и как получить налоговый вычет, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика" Кроме того, посетители инспекций получат все необходимые консультации по заполнению деклараций на бумаге и в электронном виде с помощью специальной программы, разработанной Налоговой службой.





Евгения Костомарова

22 марта 2018 года







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