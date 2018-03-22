Новости версия для печати Где найти работу молодым специалистам и выпускникам вузов? Проект опорного вуза «Твоя карьера в регионе» - поможет.



Мастер-классы и тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост, помогут сориентироваться в мире вакансий и предложений. В марте в ОГУ стартовала новая серия занятий. Сегодня о том, как построить карьеру в IT-сфере расскажут Павел Богатырёв и Кирилл Хореев – разработчики системы автоматизации документооборота и бизнес-процессов.



Встреча начнется в 12:00 в корпусе на Наугорском шоссе. Со списком следующих встреч можно ознакомиться на сайте опорного вуза. Там же открыта регистрация на мастер-классы.





Надежда Невматулина

22 марта 2018 года







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