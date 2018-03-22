Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП Из них - одно ДТП с пострадавшим.



21 марта в 18 часов водитель, управляя автомобилем «CHANGAN», двигался по трассе М-2 «Крым» и в районе 344 километра не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Мазда СХ-5», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда», женщина, получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в больницу города Мценска. После осмотра отпущена на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

22 марта 2018 года







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