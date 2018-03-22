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21 марта исполнилось 205 лет со дня рождения русского историка, нашего земляка Тимофея Николаевича Грановского

В Орле есть музей его имени, сейчас там расположена лесковская экспозиция, а юбилей педагога и просветителя отмечали в музее писателей-орловцев.

Тимофей Грановский родился в Орле, окончил Санкт-Петербургский университет, слушал курс лекций в Берлинском университете, общался с выдающимися историками 19 века, преподавал в московском университете. Об этом сегодня рассказывают в музее.
Анжела Чернышёва заведующая Домом Т.Н.Грановского: «Нашего земляка впоследствии назовут Пушкин русской истории, он снискал себе славу первого русского медиевиста в России».
Медиевист - это специалист по истории средних веков. Тут Грановскому действительно не было равных. На вечер, посвященный юбилею историка, пригласили студентов исторического факультета Орловского университета. Несмотря на то, что Грановский наш земляк, о его жизни молодежь знает не слишком много.

Сотрудники музея Грановского подготовили для студентов большую программу, в которой коснулись и биографии историка, и его путешествий по миру, тем его магистерских и докторских диссертаций. Не мог не придти на вечер и профессор ОГУ Сергей Тимофеевич Минаков, воспитавший в Орле не одно поколение историков. К Грановскому у него особое отношение.
Сергей Минаков доктор исторических наук, профессор: «Очень талантливый человек был, и как личность – очень талантливый. Ему некогда было писать, он был больше преподавателем, пропагандистом исторических наук, и просто напросто он был историей очень увлечен. Это пример для нас, не говоря о том, что он наш земляк».
Считаться учеником Грановского было почетно. Это был знак качества того времени. К сожалению, профессор всеобщей истории Московского университета прожил короткую жизнь и практически не оставил после себя научных трудов, но его вклад в педагогику и историю трудно переоценить.


Эва Стасюлевич
22 марта 2018 года

 


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