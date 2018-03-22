Новости версия для печати В Орловской области к уполномоченному по правам человека чаще всего обращаются женщины Накануне состоялось очередное заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области.



Более 300 человек в прошлом году обратились к уполномоченному по правам человека с жалобами на работу ЖКХ. 290 жителей были недовольны работой системы соцзащиты, а 160 - оказанием медицинской помощи. Эти цифры были озвучены на итоговом заседании экспертно-консультативного совета. Совет был создан 10 лет назад. За это время количество жалоб не стало меньше. В лидерах областной центр, а также города Мценск, Ливны и Болхов.

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «В 2017 году к уполномоченному поступило 1309 обращений, это несколько меньше, чем в предыдущие годы. Обращения касались защиты конституционных прав. Значительная часть обратившихся, нуждающихся в правовой помощи и защите, это пенсионеры. Доля их обращений составила 41% от общего числа». Больше половины из тех, кто обратился к уполномоченному по правам человека, - женщины. На втором месте - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и те, кто находится в местах лишения свободы. Всего за год по поступившим обращениям уполномоченным было направлено свыше 600 запросов.





Оксана Гранн

22 марта 2018 года







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