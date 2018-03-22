Новости версия для печати Региональная почтовая служба попросила у властей создать госпрограмму по ремонту отделений Службе нужно привести в порядок 140 помещений.



К такому положению вещей привело недофинансирование на содержание инфраструктуры. Теперь на ремонт помещений нужно 170 миллионов рублей. Чуть меньше сотни отделений находятся в зданиях, находящихся в федеральной и муниципальной собственности.



Поэтому почтовая служба и попросила областную администрацию принять госпрограмму, стать в её рамках партнёром и взять на себя часть финансирования. Кроме того, здание Главпочтамта в областном центре может остаться без отопления. Котельная в подвале изношена, а её модернизация, согласно ГОСТам, запрещена. На строительство новой тоже нужны средства. Подключение к центральным сетям обойдётся дороже.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Те помещения – отдельно стоящие здания, если такие имеются в пользовании государственной почтовой службы, мы готовы рассматривать вопрос об их передачи. С тем, чтобы собственник думал об их сохранности и использовании». Также первый заместитель главы региона отметил, что для принятия решения нужно провести инвентаризацию всего хозяйства региональной почтовой службы. Для этого будет создана специальная рабочая группа.





Антон Киселёв

22 марта 2018 года







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