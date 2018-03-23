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23 марта в Орле состоится городская ярмарка вакансий

На ярмарке вакансий будут представлены свободные рабочие места и вакантные должности в самых разных сферах деятельности.

Граждане, ищущие работу, смогут воспользоваться уникальной возможностью побеседовать с представителями сразу нескольких работодателей, до одного дня сократив сроки подбора наиболее подходящих для себя предложений.

В 2017 году в городской ярмарке вакансий участвовало порядка 40 работодателей, заявивших более 600 вакансий.