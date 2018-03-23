Новости версия для печати Орловский государственный аграрный университет приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей День открытых дверей в ОГАУ состоится в субботу, 24 марта.



Будущим студентам расскажут об особенностях приема в 2018 году, познакомят с учебной базой. Также их ждёт встреча с руководством вуза и праздничный концерт.



Встреча начнется в 11 часов.





Анна Боева

23 марта 2018 года







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