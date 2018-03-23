Новости версия для печати Сегодня в Орле будут чествовать работников культуры День работников культуры в России отмечается 25 марта. Но уже сегодня люди, которые привыкли дарить праздник другим, получают поздравления.



Своим этот праздник считают порядка двух тысяч орловцев. Именно столько людей трудится в культурной сфере региона.



Торжественное собрание, посвященное празднику, состоится сегодня в 14 часов в Академическом театре им. Тургенева. Профессионалам региона, внёсшим значительный вклад в развитие культуры, вручат почетные грамоты и благодарности. А сами герои вечера подготовили зрителям концерт-сюрприз.





Надежда Невматулина

23 марта 2018 года







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