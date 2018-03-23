Сегодня свой профессиональный праздник отмечают синоптики

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пятница
23.03.2018
11:57:19
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают синоптикиДень работников гидрометеорологической службы России появился лишь 10 лет назад, а вот истории наблюдения за природными явлениями – больше 20-ти веков.
Еще Аристотель рассматривал погоду как научное явление. Свое научное развитие метеорология получила лишь в 17-м веке, когда итальянский ученый создал и описал механизм работы ртутного барометра. В России же «служба погоды» была организована в 1872 году.
Задача современных синоптиков – предупреждать об опасных погодных явлениях. Сегодня в нашем регионе – 6 метеостанций и 14 гидрологических постов. А за погодой следят 96 человек.
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